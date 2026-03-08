Doble parricidio frustrado en Pirque: Hombre ataca con cuchillo a sus dos hijos tras amenazas a su expareja

08 mar. 2026 - 08:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido la tarde del sábado en Pirque, al sur de la Región Metropolitana, luego de atacar con un cuchillo a sus dos hijos. El sujeto, que ya había hecho amenazas de atentar contra la vida de los menores, hirió también a otras dos personas.

Hombre detenido por parricidio frustrado en Pirque

La comisaria Karla Alarcón, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, explicó que personal de esa unidad se trasladó a la localidad para investigar el "doble parricidio frustrado con arma cortante", lugar en donde encontraron a los cuatro lesionados, entre estos, los menores de 8 y 13 años.

Según estableció el trabajo investigativo, el padre llegó hasta el sitio del suceso "motivado por problemas con su expareja y celos" y luego de "previas amenazas de muerte dirigidas a sus hijos".

Una vez en el lugar, y "premunido con un arma cortante tipo cuchillo, atacó a ambos menores, quienes fueron auxiliados por familiares que se encontraban en el lugar". La PDI informó que el sujeto hirió también a los dos abuelos maternos de sus hijos.

Luego del ataque, el imputado se autoinfringió "una herida cortante en la región cervical anterior, encontrándose actualmente estable, fuera de riesgo vital".

El hombre se mantiene en calidad de detenido en el Hospital Sótero del Río, en donde está a la espera del control de detención por el delito de "doble parricidio frustrado con arma cortante".

Por último, la comisaria Alarcón explicó que ambos menores "fueron atendidos por personal médico, siendo dados de alta".

