Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa su epicentro y magnitud
¿Qué pasó?
La madrugada de este lunes, a las 04:17 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 29 km al suroeste de Ollagüe, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 125 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
