Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En Vivo: Mucho Gusto

PGU: Estas son las dos causales por las que te suspenden el beneficio

El Estado mejora la calidad de vida de los adultos mayores con la Pensión Garantizada Universal (PGU), que asigna un monto extra a su jubilación si esta es menor a $1.252.602 totales.

Consiste en una ayuda económica de hasta $231.732 para personas con 65 años o más, independientemente de si continúan trabajando o no.

Lo más visto de Dato útil

¿Por qué razones pueden suspender la PGU?

ChileAtiende indica que el Instituto de Previsión Social (IPS) puede dictaminar la suspensión del beneficio:

  • Si el beneficiario no la cobra durante seis meses continuos. Se extingue si no solicita la reactivación dentro de los seis meses posteriores a la resolución de suspensión.
  • Si el beneficiario no entrega los antecedentes que acrediten el cumplimiento de requisitos, dentro de los tres meses posteriores a la solicitud de pruebas.
Ir a la siguiente nota

Asimismo, se procederá con la extinción del aporte en los siguientes casos:

  • Fallecimiento del beneficiario.
  • Si el beneficiario permanece fuera de Chile por 180 días continuos o discontinuos, entre enero y diciembre. Puede reactivarlo acreditando la residencia en el país por un período de 270 o más.
  • Si el beneficiario entrega antecedentes incompletos, erróneos o falsos para acreditar el cumplimiento de requisitos.

Requisitos para obtener la PGU

Los adultos mayores podrán presentar su solicitud en línea (pulsa aquí), si cumplen con lo siguiente:

  • Tener 65 años al momento de obtener el beneficio.
  • No pertenecer al 10 % más rico de la población (acreditado mediante el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares).
  • Acreditar una residencia en Chile mayor a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumpliste 20 años de edad; y una residencia mayor a cuatro años dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.
  • Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal

Leer más de

Notas relacionadas