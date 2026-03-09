PGU: Estas son las dos causales por las que te suspenden el beneficio

09 mar. 2026 - 07:00 hrs.

El Estado mejora la calidad de vida de los adultos mayores con la Pensión Garantizada Universal (PGU), que asigna un monto extra a su jubilación si esta es menor a $1.252.602 totales.

Consiste en una ayuda económica de hasta $231.732 para personas con 65 años o más, independientemente de si continúan trabajando o no.

¿Por qué razones pueden suspender la PGU?

ChileAtiende indica que el Instituto de Previsión Social (IPS) puede dictaminar la suspensión del beneficio:

Si el beneficiario no la cobra durante seis meses continuos . Se extingue si no solicita la reactivación dentro de los seis meses posteriores a la resolución de suspensión.

. Se extingue si no solicita la reactivación dentro de los seis meses posteriores a la resolución de suspensión. Si el beneficiario no entrega los antecedentes que acrediten el cumplimiento de requisitos, dentro de los tres meses posteriores a la solicitud de pruebas.

Asimismo, se procederá con la extinción del aporte en los siguientes casos:

Fallecimiento del beneficiario.

Si el beneficiario permanece fuera de Chile por 180 días continuos o discontinuos, entre enero y diciembre. Puede reactivarlo acreditando la residencia en el país por un período de 270 o más.

Si el beneficiario entrega antecedentes incompletos, erróneos o falsos para acreditar el cumplimiento de requisitos.

Requisitos para obtener la PGU

Los adultos mayores podrán presentar su solicitud en línea (pulsa aquí), si cumplen con lo siguiente:

Tener 65 años al momento de obtener el beneficio.

No pertenecer al 10 % más rico de la población (acreditado mediante el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares).

Acreditar una residencia en Chile mayor a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumpliste 20 años de edad; y una residencia mayor a cuatro años dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

