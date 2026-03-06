Beneficio por Años Cotizados: Revisa si recibes el aporte monetario

06 mar. 2026 - 07:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados es otro de los aportes a la pensión que pueden recibir los adultos mayores, ya que es una ayuda económica que entrega el Estado en reconocimiento al tiempo que estuvieron cotizando.

Consiste en el pago de 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF por 300 meses (25 años) o más, para mujeres y hombres mayores de 65 años, indica ChileAtiende.

¿Cómo saber si me corresponde el Beneficio por Años Cotizados?

Los interesados deben acceder al portal de consulta (pulsa aquí), donde tendrán que ingresar el RUT y la fecha de nacimiento para obtener esta información.

El aporte es automático, por lo que se entregará sin postular ni solicitar a quienes cumplan con lo siguiente:

Ser pensionado por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros de vida.

Tener 65 años o más.

Tener al menos 120 meses (10 años) de cotizaciones, si es mujer. Los hombres deben tener 240 meses (20 años).

A partir de enero de 2028, las mujeres deberán tener mínimo 132 meses cotizados. El requisito irá aumentando gradualmente hasta exigir 180 meses en 2036.

Todo sobre Beneficio por años cotizados