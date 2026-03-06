Tras alzas de llamadas sospechosas: Así se pueden reconocer las llamadas falsas que fueron creadas con inteligencia artificial

06 mar. 2026 - 12:36 hrs.

Con el alto uso de la inteligencia artificial y el potencial para desarrollar cualquier tipo de cosas, es que también se ha utilizado para engañar a personas a través de llamadas de celular con voz creada artificialmente, pero hay diversas estrategias para identificar la estafa.

Quienes atacan a sus víctimas con este modo de engaño pueden presionar a que la persona responda urgentemente a su petición con el fin de lograr el delito, incluso si a esto se le añade que en varios casos se hacen pasar por un alto ejecutivo de un banco.

¿Cómo se pueden reconocer las llamadas falsas con inteligencia artificial?

Desde ESET, compañía dedicada a la ciberseguridad, esclarecieron diversas herramientas para lograr identificar cuándo una llamada es falsa y prevenir el engaño.

A pesar de que no hay un paso a paso de cómo identificarlos, sí hay factores que encienden la alarma inmediatamente de que se podría tratar de un engaño hecho con inteligencia artificial.

Desde ESET sostienen que, dependiendo de lo sofisticada que sea la IA que se está empleando, puede ser posible identificar con las siguientes variables:

Un ritmo antinatural en el discurso de quien llama.

Un tono emocional antinaturalmente plano en su voz.

Respiración antinatural o incluso frases sin respiración.

Un sonido inusualmente robótico (cuando se utilizan herramientas menos avanzadas).

Ruidos de fondo extrañamente ausentes o demasiado uniformes.

