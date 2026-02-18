Mundo ¿Cómo sería una pelea entre Trump y Putín?: Empresa de IA creó impactante enfrentamiento entre líderes mundiales Por Ariel Araya Compartir 18 feb. 2026 - 15:55 hrs. Leer más de Inteligencia Artificial Donald Trump Vladimir Putin Videos Notas relacionadas Se define como "animalista": Candidata creada con IA concurrirá en las elecciones legislativas de Colombia Latam-GPT: ¿Para qué sirve la nueva inteligencia artificial desarrollada en Chile? ¿Qué es Latam-GPT? Los detalles del primer modelo de IA abierto de América Latina