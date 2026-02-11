Latam-GPT: ¿Para qué sirve la nueva inteligencia artificial desarrollada en Chile?

11 feb. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana se lanzó Latam-GPT, la nueva inteligencia artificial que fue desarrollada en Chile y que llega para llenar lagunas de búsqueda que dejan otras opciones como Chat-GPT y Gemini.

El proyecto es impulsado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia), una corporación privada con financiamiento público.

¿Para qué sirve Latam-GPT?

La nueva alternativa de inteligencia artificial cuenta con el apoyo de universidades, fundaciones, bibliotecas, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de países como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador y Argentina; todo para terminar con sesgos mundiales de otras IA.

Principalmente, Latam-GPT es un proyecto destinado a entregar a América Latina su propio modelo de inteligencia artificial en un sector dominado por grupos estadounidenses, y con el objetivo de limitar ciertos sesgos observados en los sistemas actuales.

Esta herramienta no es un chat con el que se puede interactuar: se trata de una "gran base de datos" entrenada a partir de información de la región, que puede servir para desarrollar aplicaciones tecnológicas, explicó el ministro de Ciencias Aldo Valle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Secretaría General de Gobierno (@voceriadegobierno)

Latam-GPT permite reconocer "jergas, modismos y hasta la velocidad de hablar" y evitar "problemas de sesgos" que pueden generarse en otros modelos de IA.

Todo sobre Inteligencia Artificial