Latam-GPT: ¿Para qué sirve la nueva inteligencia artificial desarrollada en Chile?
- Por Miguel Aburto | AFP
¿Qué pasó?
Esta semana se lanzó Latam-GPT, la nueva inteligencia artificial que fue desarrollada en Chile y que llega para llenar lagunas de búsqueda que dejan otras opciones como Chat-GPT y Gemini.
El proyecto es impulsado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia), una corporación privada con financiamiento público.
¿Para qué sirve Latam-GPT?
La nueva alternativa de inteligencia artificial cuenta con el apoyo de universidades, fundaciones, bibliotecas, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de países como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador y Argentina; todo para terminar con sesgos mundiales de otras IA.Ir a la siguiente nota
Principalmente, Latam-GPT es un proyecto destinado a entregar a América Latina su propio modelo de inteligencia artificial en un sector dominado por grupos estadounidenses, y con el objetivo de limitar ciertos sesgos observados en los sistemas actuales.
Esta herramienta no es un chat con el que se puede interactuar: se trata de una "gran base de datos" entrenada a partir de información de la región, que puede servir para desarrollar aplicaciones tecnológicas, explicó el ministro de Ciencias Aldo Valle.
Ver esta publicación en Instagram
Latam-GPT permite reconocer "jergas, modismos y hasta la velocidad de hablar" y evitar "problemas de sesgos" que pueden generarse en otros modelos de IA.
Leer más de
Notas relacionadas