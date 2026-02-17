Regreso a clases: Estos son algunos de los descuentos en útiles escolares

17 feb. 2026 - 15:00 hrs.

Se acerca una de las temporadas con mayor demanda del año en productos escolares: queda menos de un mes para el regreso a clases y, con él, se adelantan las compras de los materiales para estudiar.

Algunas de las cajas de compensación a las que están afiliados los trabajadores y pensionados ofrecen descuentos para alivianar el bolsillo. Entre los productos que tienen beneficios se encuentran útiles escolares, uniformes, calzado, entre otros.

¿Cuáles son los descuentos que ofrecen para comprar?

Las cuatro principales cajas de compensación que tienen afiliados en el país ofrecen incluso beneficios para programas educacionales para quienes figuren en sus sistemas.

A continuación, te detallamos cuáles son los descuentos que ofrecen las cajas de compensación en el país:

Caja 18:

Al comprar con el rut del afiliado, puede tener descuentos en compras desde los $7.000 y por sobre los $10.000 en Mercado Libre.

En Totto hay un 20% de descuento en bolsos y mochilas.

hay un 20% de descuento en bolsos y mochilas. Para Import Click, ofrecen hasta un 15% de rebaja en productos seleccionados.

ofrecen hasta un 15% de rebaja en productos seleccionados. En estudios profesionales, cuentan con convenios en Uniacc, Universidad Mayor, Universidad Andrés Bello, Universidad de Las Américas, Universidad Finis Terrae, Universidad San Sebastián, Universidad Técnica Federico Santa María y Universidad Diego Portales - Postgrados y Educación Continua.

cuentan con convenios en Uniacc, Universidad Mayor, Universidad Andrés Bello, Universidad de Las Américas, Universidad Finis Terrae, Universidad San Sebastián, Universidad Técnica Federico Santa María y Universidad Diego Portales - Postgrados y Educación Continua. Para la educación técnica, ofrecen convenios con IACC, Los Leones, Manpower, DFT - PUCV, Escuela de la Cámara de Comercio de Santiago, Tronwell, Wall Street Institute, Berlitz, Instituto Chileno Norteamericano, Sercap y Cenco.

ofrecen convenios con IACC, Los Leones, Manpower, DFT - PUCV, Escuela de la Cámara de Comercio de Santiago, Tronwell, Wall Street Institute, Berlitz, Instituto Chileno Norteamericano, Sercap y Cenco. Además, entregan algunos aportes monetarios: por notas anuales y Bono PAES, donde reconocen a los tres mejores puntajes promedio de la PAES Regular y de Invierno. Para los siguientes 18 lugares, ofrecen desde $500.000 hasta $2.000.000.

Para más detalles y ver todos los descuentos, visita el sitio web de Caja 18.

Los Héroes:

En la compra de diversos productos en Dimeiggs, hay un beneficio exclusivo al pagar online con Héroes Prepago: un 50% con tope de $30.000. Para cualquier otro medio de pago, hay un 30% de descuento con un tope de $20.000.

hay un beneficio exclusivo al pagar online con Héroes Prepago: un 50% con tope de $30.000. Para cualquier otro medio de pago, hay un 30% de descuento con un tope de $20.000. En Librería Nacional ofrecen una rebaja de 20% sin tope en productos de la tienda, excepto en resmas, lapicería fina, material especial para transporte, tecnología e insumos de impresión.

ofrecen una rebaja de 20% sin tope en productos de la tienda, excepto en resmas, lapicería fina, material especial para transporte, tecnología e insumos de impresión. También tienen descuentos que van en apoyo directo a estudios y educación: 40% en diplomados y 50% en cursos online de Duoc UC; convenio con Educación Chile con programas para profesores, docentes, CFT, institutos, SLEP, instituciones educacionales y estudiantes de pedagogía que estén afiliados a la caja de compensación, a quienes se les ofrece precios preferenciales.

40% en diplomados y 50% en cursos online de Duoc UC; convenio con Educación Chile con programas para profesores, docentes, CFT, institutos, SLEP, instituciones educacionales y estudiantes de pedagogía que estén afiliados a la caja de compensación, a quienes se les ofrece precios preferenciales. Junto a Fundación Chileva, tienen acompañamiento para el Portafolio Docente con un 50% de rebaja.

tienen acompañamiento para el Portafolio Docente con un 50% de rebaja. En cursos de Power BI de Capacita, ofrecen un 20% de descuento para los niveles básicos, intermedios y avanzados.

ofrecen un 20% de descuento para los niveles básicos, intermedios y avanzados. El Colegio Inmobiliario junto a Los Héroes tienen un convenio de hasta un 50% en programas de capacitación para los afiliados.

Para más detalles y ver todos los descuentos, visita el sitio web de Los Héroes, en la sección de "Educación +".

Los Andes:

Junto a Mercado Libre, ofrecen un descuento de $5.000 en compras sobre los $19.990 en la sección de productos escolares.

ofrecen un descuento de $5.000 en compras sobre los $19.990 en la sección de productos escolares. En productos de la marca Totto, hay un 25% de rebaja en compras online.

hay un 25% de rebaja en compras online. Para la sección de libros con temática de literatura infantil y juvenil en Santillana, está disponible un beneficio de un 20% de descuento.

está disponible un beneficio de un 20% de descuento. Exclusivo en compras online para productos escolares, hay diversas rebajas: 20% en Torre, 15% en Dimeiggs, 15% en Xtrem.

15% en Xtrem. Además, ofrecen becas y beneficios económicos para estudiar en diversos establecimientos, como por ejemplo Escuela de Comercio, Virginio Gómez, UNIACC, Inacap, San Sebastián, entre otros.

Para más detalles y ver todos los descuentos, visita el sitio web de Los Andes.

La Araucana:

Hasta agotar stock, tienen una rebaja de un 30% en Dimeiggs para comprar útiles escolares, mochilas y productos relacionados con el regreso a clases.

para comprar útiles escolares, mochilas y productos relacionados con el regreso a clases. En Bubble Gummers, hay un descuento de $5.000 en zapatillas, ropa, accesorios infantiles, entre otros productos, tanto de manera presencial como online.

hay un descuento de $5.000 en zapatillas, ropa, accesorios infantiles, entre otros productos, tanto de manera presencial como online. Junto al Preuniversitario UC, existen beneficios directos de hasta un 47% en diversos planes.

existen beneficios directos de hasta un 47% en diversos planes. Para la formación en educación superior, ofrecen convenios junto a Universidad Andrés Bello, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Mayor, Universidad de Viña del Mar, Universidad San Sebastián, Universidad Finis Terrae y UNIACC, con rebajas desde el 15% al 75%.

ofrecen convenios junto a Universidad Andrés Bello, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Mayor, Universidad de Viña del Mar, Universidad San Sebastián, Universidad Finis Terrae y UNIACC, con rebajas desde el 15% al 75%. Además, a fines de marzo tendrán un programa de 12 mil becas y 21 mil estímulos escolares.

Para más detalles y ver todos los descuentos, visita el sitio web de La Araucana.