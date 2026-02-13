Comienza segundo período para postular a gratuidad y becas en educación superior: ¿Hasta qué fecha hay plazo?

13 feb. 2026 - 21:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación informó que ya comenzó el segundo período de postulación a gratuidad, becas y otros beneficios del Estado para estudiantes que ingresan a la educación superior. El plazo se extenderá hasta el 12 de marzo.

Quienes deseen postular deberán completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), disponible en www.fuas.cl, donde deberán acreditar principalmente antecedentes familiares y socioeconómicos.

Posteriormente, el Mineduc, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, validará la información y determinará el nivel de ingresos y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa para la asignación de los beneficios.

Las fechas claves del segundo periodo de postulación

El primer período de postulación finalizó en noviembre de 2025 y sus resultados estarán disponibles el 10 de marzo. El segundo proceso, que termina el 12 de marzo, contempla las siguientes etapas:

16 de abril: Publicación del Nivel Socioeconómico

27 de mayo: Resultados de Asignación

27 de mayo al 11 de junio: Período de Apelación

Toda la información actualizada puede revisarse en www.beneficiosestudiantiles.cl, mientras que los resultados estarán disponibles en resultados.beneficiosestudiantiles.cl.

