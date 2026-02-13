Temblor se percibe en la zona centro-norte: Revisa la magnitud y epicentro reportados por Sismología

13 feb. 2026 - 23:58 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este viernes, a las 23:45 horas, un temblor de magnitud 3.8 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 12 km al noroeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 39 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor