Temblor se percibe en la zona centro-norte: Revisa la magnitud y epicentro reportados por Sismología
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La noche de este viernes, a las 23:45 horas, un temblor de magnitud 3.8 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 12 km al noroeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 39 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.