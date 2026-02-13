SHOA descarta tsunami para las costas de Chile tras fuerte sismo en Vanuatu
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La noche de este viernes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó un tsunami en las costas de Chile tras un fuerte sismo en Vanuatu, archipiélago ubicado en Oceanía.
"SHOA indica que sismo, magnitud 6.5 a 86 km al noroeste de Luganville, Vanuatu, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el Senapred en sus redes sociales.