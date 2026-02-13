Se activó Alerta SAE: Solicitan evacuar cuatro sectores de Concón por incendio forestal

13 feb. 2026 - 20:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar cuatro sectores de la comuna de Concón, en la región de Valparaíso, a raíz de un incendio forestal.

A las 19:16 horas de este viernes, el organismo solicitó la evacuación de los sectores Comunidad Los Peumos y Condominio Maximiliano, activando los mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares.

A las 20:50 horas, Senapred pidió evacuar los sectores La Higuera y Los Espinos, activando nuevamente la Alerta SAE.

"Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", señaló Senapred a través de su cuenta de X.

¿Qué dijeron desde Senapred?

El director regional de Senapred Valparaíso, Christian Cardemil, señaló que "en base a la información técnica provista por Conaf se ha determinado iniciar un proceso de evacuación".

"Reiteramos la necesidad de que la población inicie su proceso de evacuación de manera inmediata y ordenada, siguiendo las instrucciones de los respondedores que se encuentran en el lugar o de la autoridad presente", agregó.