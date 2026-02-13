Con rachas de hasta 50km/h: Emiten alerta meteorológica por viento moderado a fuerte en la región de Valparaíso

13 feb. 2026 - 21:59 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una alerta meteorológica por viento moderado a fuerte que afectaría a la región de Valparaíso.

Según el organismo, el fenómeno meteorológico se presentaría en los sectores de litoral y cordillera de la costa.

Se espera que el viento se registre desde la noche de este viernes 13 hasta la madrugada de sábado 14 de febrero.

De acuerdo con lo informado por la DMC, la intensidad del viento sería de 20 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Revisa a continuación el mapa que compartió el organismo para graficar dónde se registraría el viento moderado a fuerte.

¿Qué significa un aviso meteorológico de la DMC?

La DMC emite avisos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos". Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

