Meteorología emite alerta por tormentas eléctricas en varias regiones y aviso por viento de hasta 50 km/h en una zona

13 feb. 2026 - 19:36 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una alerta meteorológica por tormentas eléctricas que podrían afectar a tres regiones de la zona norte.

¿Dónde y cuándo se registrarían las tormentas eléctricas?

Según el organismo, las tormentas eléctricas se presentarían en la cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

El fenómeno se desarrollaría desde la tarde hasta la noche de este viernes 13 de febrero, asociado a la condición sinóptica de Alta de Bolivia.

Aviso por viento normal a moderado en la Provincia de Huasco

Además, la DMC emitió este viernes un aviso meteorológico por viento normal a moderado que se registraría en el litoral de la Provincia de Huasco, en la región de Atacama, desde la tarde del sábado 14 hasta la noche del domingo 15 de febrero, acompañado de una probabilidad de tormentas de arena.

Sábado 14 de febrero : viento de 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h

: viento de 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h Domingo 15 de febrero: viento de 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h

Todo sobre El Tiempo