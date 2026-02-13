Llaman a evacuar dos sectores de Limache por incendio forestal: Senapred declaró Alerta Roja

Logo Mega

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar un sector de la comuna de Limache, en la región de Valparaíso, a raíz de un incendio forestal por el que se declaró Alerta Roja.

A las 18:51 horas de este viernes, el organismo solicitó la evacuación del sector Población Los Aromos 1, y a las 19:20 hizo lo propio con el sector El Portezuelo, activando los mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares.

"Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", señaló Senapred a través de su cuenta de X.

El combate del incendio forestal en Limache

El siniestro, denominado Forestal ACE 2, se desarrolla cercano a sectores habitados y a una línea de alta tensión, ubicada en el sector Los Laureles.

Las autoridades señalaron que, hasta las 18:45 horas, las llamas habían logrado consumir menos de una hectárea

En el combate del fuego trabajan 12 brigadas, 3 técnicos, 4 aeronaves y un avión de coordinación, además de voluntarios de Bomberos y brigadistas de Conaf.

Ante la presencia de humo, la Seremi de Salud recomienda evitar realizar actividad física, cerrar puertas y ventanas, cubrir rendijas con paños húmedos y que los grupos de riesgo no salgan de sus domicilios. También se sugiere el uso de mascarillas si el humo es abundante.

