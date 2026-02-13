Estos son los alimentos que nunca deben refrigerarse

13 feb. 2026 - 20:00 hrs.

A pesar de que el concepto de refrigeración se suele asociar con el de conservación, no siempre funciona así. Hay alimentos que, lejos de necesitar estar almacenados en frío, pueden verse afectados por las bajas temperaturas.

Según el sitio web de Whirlpool, es fundamental conocer cuál es el método adecuado para los diferentes tipos de alimentos, a fin de que mantengan su sabor, textura y valor nutricional.

¿Cuáles son los alimentos que no deben refrigerarse?

El sitio especializado reseña una lista de más de 20 alimentos que estarán mejor a temperatura ambiente. Entre ellos, resaltan:

1. Manzanas

No hay necesidad de refrigerarlas, pues pueden conservarse frescas y saludables hasta una o dos semanas en la encimera. En el caso de que pase más de ese tiempo, se pueden guardar en el refrigerador para prolongar su vida útil.

2. Aguacates

Es más probable que se maduren a temperatura ambiente que en el refrigerador. Además, conservan sus propiedades y sabor.

3. Plátanos

La mejor forma de conservar los plátanos es colgados de un gancho, en la despensa o encimera. Así se maduran paulatinamente, sin que la cáscara se oscurezca tan pronto.

4. Pimientos morrones

Los pimientos morrones o pimentones se deben conservar fuera de la nevera, pues si se exponen a la temperatura del refrigerador, su exterior pierde frescura y no se sienten tan crujientes.

5. Pan

El pan no debe guardarse en el refrigerador, debido a que se pone duro. En el caso de que desee conservar, lo mejor es dejarlo en la encimera por unas 24 horas, y luego congelarlo y descongelarlo de acuerdo a la necesidad. La tostadora será la mejor aliada para calentarlo y consumirlo.

6. Aceite de oliva

El aceite de oliva puede endurecerse si se somete a bajas temperaturas. Es mejor guardarlo en un lugar de la cocina fresco y, preferiblemente, oscuro.

7. Chocolate

Si se refrigera el chocolate puede adquirir una textura granulada y un sabor menos intenso. Lo ideal es guardarlo en un sitio oscuro y seco.

8. Café

Meter los granos o el polvo de café en el refrigerador es un error garrafal que deteriora su sabor. La mejor manera de guardarlo es en un recipiente cerrado en la despensa.

9. Ajo

Si el ajo se almacena refrigerado, se suele poner gomoso. En cambio, si se mantienen en un lugar fresco y seco, como en un armario o despensa. También hay que considerar que deben estar lejos de fuentes de calor.

10. Miel

La miel suele endurecerse y ponerse grumosa cuando se guarda en el refrigerador. Si se busca mantener su textura característica, suave y pegajosa, es preferible dejarla a temperatura ambiente.

Bayas y frutillas, pepinos y pepinillos, salsas picantes, vinagre, melones, nueces, cebollas, mantequilla de maní, papas, tomates y salsa de soya, conforman el resto de la lista.

Todo sobre Consejos hogar