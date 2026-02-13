Eliminación del pago de 7% de salud: ¿Cuántos años tuvo que vivir en Chile el beneficiario?

13 feb. 2026 - 16:00 hrs.

La bonificación de la cotización obligatoria de salud es una ayuda estatal que libera a los pensionados del pago de 7% de cotizaciones para acceder a prestaciones médicas.

El beneficio, aplicable tanto en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) como en las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), es administrado a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y se entrega de forma automática, sin necesidad de postulación.

De acuerdo a información suministrada por ChileAtiende, la adjudicación se refleja en la liquidación de la pensión del destinatario. En el caso de que no sea así, se pueden consultar más detalles por medio de los distintos canales de atención.

¿Cuántos años tuvo que vivir en Chile el beneficiario?

Para poder acceder a la eliminación del pago de 7% de salud la persona debe acreditar haber vivido en Chile por un lapso mínimo de 20 años (sean continuos o discontinuos). Se deben incluir cuatro de los últimos cinco años.

Otros de los requisitos que hay que cumplir son tener más de 65 años, integrar un grupo familiar perteneciente al cuarto quintil más vulnerable de la población y pertenecer a una AFP, compañía de seguro o ex caja de previsión social.

También aplica para pensionados de leyes como la de accidentes del trabajo o la de reparación de exonerados políticos.

Otros beneficiarios de la eliminación del pago de 7% de salud

Asimismo, la eliminación del pago de 7% de salud está dirigida a quienes sean beneficiarios de:

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)

Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV)

Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI)

Pensión Garantizada Universal (PGU) - En este caso, deben acreditar pertenecer hasta el 80% más vulnerable.

Todo sobre Beneficios