Eclipse solar 17 de febrero: Así podrás ver el evento astronómico desde Chile

13 feb. 2026 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo martes 17 de febrero ocurrirá el primer evento de astronomía del año: un eclipse solar podrá ser visto en diferentes partes del mundo.

En Chile, se tendrá la posibilidad de verlo en diversas regiones, aunque no en su totalidad. Además, habrá señales en vivo que transmitirán el fenómeno denominado como "anillo de fuego".

¿Dónde ver el próximo eclipse solar en Chile?

Este eclipse tendrá visibilidad total en el territorio antártico, aunque el lado negativo es que en continentes como África y parte de Sudamérica se verá únicamente de manera parcial.

Según el sitio web Star Walk, el eclipse parcial comenzará cerca de las 06:56 horas en Chile, mientras que la fase de anularidad iniciará a las 08:42 en Chile.

Horarios para verlo desde Chile:

Punta Arenas: desde las 07:07 AM hasta las 07:28 AM.

Puerto Williams: desde las 07:04 AM hasta las 07:31 AM.

Hasta el momento no se han confirmado los lugares en donde transmitirán el evento en vivo, pero se espera que desde la base de investigación chilena en la Antártica se levante una señal para verlo.