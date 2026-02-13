"Les voy a meter bala": Dan de baja a tres carabineros por amenazar a clientes de un AutoMac donde se saltaron la fila

13 feb. 2026 - 23:55 hrs.

¿Qué pasó?

Tres carabineros fueron formalizados y dados de baja esta semana tras amenazar con armas a clientes de un local de comida rápida en la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes a las 02:50 horas de la madrugada, cuando tres funcionarios llegaron en un vehículo e intentaron "saltarse la fila" en el AutoMac del McDonald's de la avenida San Martín.

"Les voy a meter bala"

Según reportó Las Últimas Noticias (LUN), la acción molestó a los presentes, por lo que, tras ser reprochados, dos hombres y una mujer se bajaron del auto y realizaron amenazas de muerte.

El informe policial indica que los individuos gritaron cosas como "los voy a matar a todos" o "los voy a reventar a balazos", mientras que cuando la mujer sacó un arma del maletero, agregó un "les voy a meter bala".

Además, uno de estos se identificó en medio de la trifulca: "Soy sargento, dejen de hueviarme; si no, les meto bala, hago lo que quiero".

Carabineros formalizados y dados de baja

En medio de la situación, Carabineros llegó hasta el lugar, en donde los involucrados se identificaron como un cabo 2°, un sargento 2° -que además conducía bajo los efectos del alcohol- y una carabinera de la subcomisaría Las Cañas.

Todos fueron formalizados por el delito de amenazas, además de conducción en estado de ebriedad en el caso del sargento al que se le quitó provisoriamente su licencia. El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días y estableció para todos la cautelar de prohibición de acercarse a las víctimas.

Por su parte, la institución policial dio de baja inmediatamente a los imputados y ordenó la apertura de un sumario administrativo interno.

