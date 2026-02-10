Sueldos pueden superar los 4 millones de pesos: Conoce las ofertas laborales en Carabineros y cómo postular a ellas

10 feb. 2026 - 15:00 hrs.

Carabineros de Chile está en búsqueda de trabajadores civiles para sumar a sus filas de cara al desempeño de distintas funciones dentro de la institución policial y en diversas locaciones a lo largo de todo el territorio nacional.

Si bien la mayoría de las oportunidades de trabajo abrieron su proceso de postulación hace algunos días, estos todavía se encuentran abiertos aún para los interesados.

¿Cuáles son las ofertas laborales que Carabineros tiene disponibles?

Algunas de las ofertas laborales, actualizadas al 10 de febrero de 2026 son las siguientes:

Médico cirujano con especialidad en cirugía general (Ñuñoa): $4.226.904.

Administrativo (Temuco): $909.847.

Analista territorial (Collipulli): $1.968.122.

Analista procesamiento de datos (Arica): $2.314.657.

Analista social (Quilpué): $1.760.200.

Archivero (Temuco): $909.847.

Bodeguero (Macul): $830.296.

Ingeniero en logística (Macul): $1.760.200.

Estafeta (Angol): $663.030.

Abogado (Ñuñoa): $1.760.200.

Asistente de guardia (Las Condes): $1.018.893.

Telefonista (Temuco): $663.030.

Técnico mecánico (Temuco): $977.560.

Servicio de mantención de cuarteles (Ercilla): $909.847.

Ecónomo (Villa Alemana): $830.296.

Auxiliar contable (Santiago): $830.296.

Técnico en cocina (Temuco): $977.560.

Operador de emergencia (Iquique): $1.276.827.

Técnico jurídico (Padre Las Casas): $977.560.

Conductor (Temuco): $909.847.

Médico endocrinólogo (Ñuñoa): $1.671.277.

¿Cómo postular a las vacantes ofrecidas?

Dependiendo de los cargos requeridos, las vacantes tienen distintas fechas de postulación. Quienes estén interesados en sumarse a una de las vacantes ofrecidas, pueden hacerlo a través del sitio web postulaciones.carabineros.cl, enlace donde podrán encontrar todas las ofertas laborales.

En ese lugar se podrán encontrar los cargos ofrecidos, el perfil deseado, las bases y, por supuesto, la opción de postular.

