Carabineros dispara a hombre que realizó amenazas con cuchillo en Subcomisaría de Cabrero: Lo formalizarán por homicidio frustrado

01 feb. 2026 - 18:36 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de ayer sábado, funcionarios de Carabineros debieron utilizar sus armas de servicio para repeler las amenazas de un hombre que llegó con un cuchillo de grandes dimensiones a la Subcomisaría de Cabrero, en la región del Biobío.

Según explica La Cuarta, todo comenzó cuando el sujeto llegó a torso desnudo y con el cuchillo hasta la unidad policial ubicada en la calle Manuel Palacios.

Allí comenzó a golpear las ventanas y muros del recinto, lanzando insultos y amenazas en contra de los funcionarios policiales. Además, intentó ingresar a la subcomisaría con la intención de agredir al personal.

La capitana Josette Labletillat, subcomisaria (s) de la 5° Comisaría de Yumbel, explicó que ante el incidente se activaron los protocolos correspondientes y se solicitó apoyo para controlar la situación.

Labletillat detalló que los carabineros debieron utilizar sus armas de servicio debido al riesgo de agresión, por lo que el hombre terminó con dos disparos en las piernas.

Según se informó, el sujeto está fuera de riesgo vital, solo con lesiones de mediana gravedad y quedó en calidad de detenido. Posteriormente, será formalizado por el delito de "homicidio frustrado a carabinero de servicio".

