Estudiante fallece tras recibir disparo en la cabeza desde un automóvil en Cerro Navia

18 mar. 2026 - 20:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 17 años falleció durante la tarde de este miércoles luego de ser baleado en plena calle, en la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, la víctima corresponde a un estudiante que incluso vestía su uniforme escolar y se encontraba con dos amigos cuando fue atacado desde un vehículo.

El joven fue trasladado rápidamente hasta el Hospital Félix Bulnes, donde se constató su deceso a raíz de sus graves heridas.

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