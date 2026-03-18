Por amenazas de muerte: Ordenan protección policial para el alcalde de Peñalolén

18 mar. 2026 - 18:29 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, se encuentra recibiendo protección policial tras sufrir amenazas de muerte en los últimos días, producto de la demolición de casas vinculadas a bandas dedicadas al tráfico de drogas.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la Fiscalía determinó adoptar las medidas de resguardo frente a los múltiples amedrentamientos que estarían afectando al jefe comunal del Frente Amplio (FA).

Desde el municipio de Peñalolén detallaron que se trata de mensajes que han sido enviados desde cuentas en redes sociales e incluyen advertencias explícitas de atentar contra la vida de Concha.

"No vamos a permitir que el miedo se imponga"

Las intimidaciones ocurren días después de que el alcalde liderara la demolición de dos denominadas "narcocasas", ubicadas en el sector de avenida Departamental y en el barrio La Faena, que por años fueron usadas para la venta y consumo de drogas, y donde además se registraban riñas, disparos y episodios de violencia que afectaban la seguridad de los vecinos.

Concha señaló que "estas amenazas no nos amedrentan, todo lo contrario, nos empujan a seguir trabajando con más fuerza para combatir el narcotráfico y recuperar nuestros barrios. Aquí hay organizaciones que se sienten incómodas porque estamos interviniendo donde antes nadie intervenía, y su respuesta son amenazas cobardes y de cuentas falsas".

"No vamos a permitir que el miedo se imponga ni que quienes actúan en la ilegalidad condicionen el trabajo que estamos haciendo por la seguridad de nuestros vecinos. Que la Fiscalía haya dispuesto medidas de protección da cuenta de la gravedad de estos hechos, pero vamos a seguir firmes en nuestra lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", concluyó.