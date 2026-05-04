Hija de Nelson Acosta denuncia abandono judicial: El exentrenador de la selección necesita traslado urgente a Santiago

04 may. 2026 - 03:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una delicada situación familiar y judicial fue expuesta públicamente por Silvana Acosta, hija del exentrenador de la Roja, quien a través de redes sociales dio a conocer las dificultades que enfrenta su padre para acceder a cuidados médicos, pese a contar con recursos propios.

Según relató, el pasado 5 de abril de 2025 la Corte de Apelaciones de Rancagua determinó que el exdirector técnico requiere cuidados y protección, instruyendo al Tribunal de San Vicente de Tagua Tagua a agilizar los procedimientos necesarios para garantizar su bienestar.

Denuncia trabas judiciales y económicas

Uno de los puntos más críticos de la denuncia apunta al curador Ad Litem designado en la causa, figura encargada de resguardar los intereses de personas que requieren protección especial. Según la hija del exentrenador, su rol no se ha cumplido.

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“En tres años no lo ha ido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que mi papá pueda contar con lo que necesita para estar bien”, sostuvo, agregando que incluso ha debido solicitar un crédito personal para financiar los cuidados médicos.

Urgencia por traslado a Santiago

La situación se agrava debido a que Nelson Acosta reside actualmente en su vivienda en el sector rural de San Vicente de Tagua Tagua, donde —según su familia— no existen las condiciones médicas adecuadas para su estado.

“Necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago porque su manejo se ha hecho muy complejo. No puede seguir en su casa en el campo”, explicó su hija.

Además, denunció irregularidades en la administración de los ingresos del exentrenador, asegurando que posee propiedades en arriendo cuyos pagos no estarían siendo depositados en su cuenta personal.

“Son recursos que le pertenecen legalmente, pero no los está recibiendo”, afirmó.

Finalmente, Silvana Acosta realizó un llamado público a las instituciones para que intervengan y den respuesta a la situación que enfrenta su padre, recordando su trayectoria al mando de la selección chilena, con la que logró la histórica clasificación al Mundial de Francia 1998.