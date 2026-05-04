Tragedia en Mendoza: chileno de 51 años muere tras caer a embalse durante paseo

04 may. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un lamentable hecho se registró durante la jornada de este domingo en Argentina, luego de que un ciudadano chileno de 51 años falleciera tras un accidente en el dique Agua del Toro, ubicado en la comuna de San Rafael, en la provincia de Mendoza.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el hombre se encontraba compartiendo junto a familiares en el lugar, realizando actividades de pesca, cuando ocurrió la tragedia.

Según el relato de sus acompañantes, la víctima se dirigía hacia el sector de sanitarios cuando, de un momento a otro, se escuchó un fuerte ruido. Al percatarse de la situación, sus cercanos constataron que el hombre había caído al agua del embalse.

Los esfuerzos por auxiliar a la víctima

Ante la emergencia, su hermano intentó auxiliarlo de inmediato, sin embargo, pese a sus esfuerzos, no logró resultados positivos, dada la complejidad del lugar las condiciones del lugar, marcadas por la gran profundidad, y perdiéndose rápidamente su rastro bajo la superficie.

Tras el aviso a las autoridades, personal de Bomberos acudió al lugar junto a un equipo de buzos especializados, quienes iniciaron un operativo de búsqueda en el sector. Horas más tarde, lograron recuperar el cuerpo sin vida del turista chileno.

Las hipótesis preliminares

Entre las hipótesis que se manejan está un posible deslizamiento o una descompensación previa. La causa exacta será determinada mediante una autopsia, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El dique Agua del Toro, en tanto, es frecuentado por turistas para actividades recreativas, no obstante presenta riesgos propios de su entorno natural.