Samuel Bateman: El falso profeta con más de 20 esposas que en realidad era el cabecilla de una secta religiosa

15 abr. 2026 - 10:15 hrs.

Un manipulador “disfrazado” de oveja. Samuel Bateman, quien estuvo vinculado un tiempo a la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se autoproclamó profeta y comenzó a reunir seguidores y a tener unas 20 esposas, varias menores de edad.

Su accionar se ventiló en tribunales de Estados Unidos. Su pasado en una escandalosa secta es el eje de la miniserie Trust Me: The False Prophet (Confía en mí: el falso profeta).

Samuel Bateman fue señalado de encabezar una red de abuso sexual que operó durante años en varios estados estadounidenses y victimizó a menores.

A finales de 2024, una jueza lo condenó a 50 años de prisión, “seguidos de libertad condicional supervisada de por vida”.

El Departamento de Justicia, de Arizona, informa que ocho meses antes Bateman se había declarado “culpable de conspiración para transportar a un menor con fines de explotación sexual y para cometer secuestro”.

El falso profeta

En 2019, Bateman reunió seguidores en Arizona, Utah, Colorado y Nebraska.

Lo que sucedió luego escandaliza: “En 2020 y 2021, sus seguidores le entregaron a sus hijas y pupilas menores de edad como ‘esposas", señala, en nota de prensa, el Departamento de Justicia.

Las víctimas “tenían tan solo nueve años”.

Se expuso que “Bateman obligaba a sus víctimas a participar con él en actividades sexuales individuales y grupales con adultos y otros niños. Entregó a una de las víctimas a un adulto para que la abusara”.

Se sabe que “en una ocasión transmitió en directo un video de abuso sexual infantil a sus seguidores”.

Bajo cargos federales, finalmente a Bateman lo arrestaron en septiembre de 2022.

Sin embargo, la detención no frenó sus oscuras intenciones.

El grupo de menores de edad quedó bajo la custodia del Departamento de Seguridad Infantil de Arizona. Pero, en noviembre de ese 2022, Bateman conspiró con algunos de sus seguidores para secuestrarlas.

Los fanáticos cumplieron la orden y “lograron llevarse a ocho de las niñas a California y luego a Washington, donde fueron encontradas por las autoridades y devueltas a Arizona”.

Proteger a la niñez

El falso profeta fue acusado junto con 11 de sus seguidores.

Para José A. Pérez, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Phoenix, “todos los niños deben sentirse seguros en sus hogares”.

Pérez señala que la sentencia “brinda cierto consuelo a las víctimas” y resalta: “Proteger a nuestras poblaciones más vulnerables, con los niños a la cabeza, es y seguirá siendo una alta prioridad para el FBI y nuestros socios”.

De la vida real a Netflix

Para la docuserie “Confía en mí: el falso profeta”, Christine Marie, experta en psicología de sectas, y su esposo, el videógrafo Tolga Katas, entraron al grupo más cercano a Bateman. Los testimonios duelen.

Dejan saber en el site de Netflix que la participación de Julia Johnson en la investigación fue crucial y representó un enorme riesgo personal.

De Julia dicen que fue esposa de Moroni Johnson, seguidor de Bateman y quien la instó a entregar a cuatro de sus hijas, dos de ellas menores de edad, al “profeta” como esposas.

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