Madre de Jorge Matute Johns cuestiona serie de Netflix: "Es un show mediático y me preocupa que digan cosas que no son"

04 abr. 2026 - 07:56 hrs.

¿Qué pasó?

A días del estreno de una serie de Netflix inspirada en el caso de Jorge Matute Johns, la familia del joven expresó su profundo malestar, advirtiendo que la producción reabre heridas que aún no han sanado.

El proyecto audiovisual, basado en la desaparición del universitario en 1999 tras salir de la discoteca La Cucaracha, ha generado cuestionamientos por parte de sus cercanos, quienes acusan que se está utilizando su historia con fines comerciales.

Madre de Jorge Matute Johns cuestiona serie

La madre de Jorge, María Teresa Johns, manifestó, a Sala de Prensa, su rechazo al contenido y al tratamiento del caso, señalando que "desde que empezó esta serie, el show de esta serie, fue violento hacia mi familia y siempre ha sido violento hacia mí".

Si bien la producción modificó el nombre del protagonista, la familia sostiene que las referencias siguen siendo evidentes. "Aunque no vea la serie, las imágenes van a estar circulando", indicó.

El impacto emocional, según explicó, ha sido significativo. "Me hicieron retroceder todo lo que me hicieron avanzar y no sé cuál va a ser el final de la serie (…) Es un show mediático y me preocupa que digan cosas que no son", expresó.

Más allá del contenido, la principal inquietud radica en el uso de la historia. "Me preocupa que lucren con mi dolor y que no lo dejen descansar en paz", comentó.

Aunque mantiene confianza en la imagen de su hijo, la reaparición del caso en la esfera pública revive una etapa marcada por la incertidumbre y el sufrimiento.

"Alguien tiene que saber"

Netflix presentó oficialmente "Alguien tiene que saber", la serie inspirada en el caso de la desaparición de Jorge Matute Johns, que llegará a la plataforma de streaming el 15 de abril con un total de ocho capítulos. La producción ya tiene tráiler disponible y un elenco principal conformado por destacados actores nacionales.

La historia se basa en hechos en que la desaparición de un joven movilizó a una comunidad entera y se convirtió en uno de los casos más comentados del país, aunque la serie lo trata desde una perspectiva dramática y de ficción.

La sinopsis difundida plantea un relato de vidas que se cruzan alrededor de ese enigma sin pistas claras. "Tres destinos quedan unidos por la desaparición de un joven: una madre que niega rendirse y no deja de buscar respuestas, un detective obstinado que se resiste al olvido y un sacerdote con un secreto clave para la investigación", describe la producción en su material oficial.

La serie cuenta con uno de los elencos más relevantes del audiovisual nacional. Paulina García y Alfredo Castro están entre los protagonistas, acompañados por Clemente Rodríguez, Lucas Sáez y Gabriel Cañas. Junto a ellos también participan Héctor Morales, María Izquierdo, Camila Hirane, José Antonio Raffo, Felipe Rojas y Susana Hidalgo, quienes aportan profundidad a los distintos personajes de la historia.

La producción fue realizada por la productora chilena Fábula y grabada entre Concepción y Santiago, con la intención de llevar a la pantalla una narración que combina la búsqueda, el misterio y los lazos humanos que se generan alrededor de un hecho sin resolver.

Revisa el trailer de "Alguien tiene que saber"

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