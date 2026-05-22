Volcamiento de un bus en la Ruta 5 dejó al menos dos personas fallecidas y 15 lesionados

22 may. 2026 - 15:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un bus de la empresa Turbus que transportaba a cerca de 25 pasajeros volcó este viernes en el kilómetro 176 de la Ruta 5, a la altura de la comuna de Teno, en la región del Maule.

Según información policial, el accidente ha dejado un saldo de al menos dos personas fallecidas y 15 lesionados de diferentes consideraciones.

Cifras preliminares y heridos de gravedad

El número de víctimas fatales aún es incierto, considerando la magnitud del volcamiento del vehículo. Por otro lado, se desconoce el número exacto de pasajeros que resultaron gravemente heridos en el accidente.

Un teniente de Carabineros explicó en un programa de Chilevisión que "hasta el momento sería un vehículo involucrado, un bus de la empresa Turbus, con destino Santiago-Valdivia, el cual por razones que se están investigando por la SIAT habría perdido el control. Al momento, lamentablemente mantenemos dos personas fallecidas y 15 lesionados de diversa consideración".

Al ser consultado sobre si el conductor iba "zigzagueando", producto de las declaraciones de testigos, la autoridad policial afirmó que "no tenemos esa información confirmada".

"Las personas heridas fueran trasladadas hasta el Hospital de Teno y Curicó", agregó el teniente de Carabineros, para luego señalar que "el conductor está en calidad de detenido, mantiene su documentación al día y la del bus también al día".

Escena del accidente y afectación vial

En videos que se han viralizado en redes sociales, se puede ver el bus volcado a un costado de la ruta, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

Desde Ruta del Maipo informaron que solo se mantiene una pista habilitada al poniente y llamaron a los conductores a moderar la velocidad y respetar la señalización en el sector.

??PRECAUCIÓN: Accidente en el Km 176 dirección Sur, #Ruta5Sur, Sector #Teno . 1 pista habilitada al Poniente . Modere su velocidad y respete señalización. Personal de asistencia y emergencia trabajando en el lugar. https://t.co/tSkF2KMbb1 — Ruta del Maipo (@rutadelmaipo) May 22, 2026

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