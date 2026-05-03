"Se me pasaron las copas": Marcelo Ríos pidió perdón tras protagonizar escándalo

03 may. 2026 - 22:12 hrs.

¿Qué pasó?

El extenista Marcelo "Chino Ríos" protagonizó un exabrupto en estado de ebriedad durante la noche del sábado, donde fue retirado de un reconocido bar de Vitacura por personal de Carabineros.

Un registro publicado en redes sociales dejó en evidencia a Marcelo Ríos en las inmediaciones del Bar Taringa.

El exnúmero uno del mundo fue escoltado para abandonar el lugar por los uniformados y seguridad ciudadana. Según la versión de Carabineros, Ríos "habría discutido con su pareja, luego dejó pagado todo y se fue con un amigo".

Las disculpas del "Chino Ríos"

Luego del incidente, Marcelo Ríos reapareció en Instagram con una foto donde posa junto a su pareja Tamara Cornejo: "Es verdad que se me pasaron las copas", señala en la publicación, aludiendo a su aparente estado de ebriedad. "Quiero disculparme con la gente que pude haber pasado a llevar en el local en sí", agregó.

Finalmente, también se disculpó con su pareja: "Y a mi polola, porque no quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías, cerró.

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