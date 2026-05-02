"Eres esa persona que nunca falla": La emotiva dedicatoria de Nacha Michelson a su madre tras ganar el Miss Universo Santiago

02 may. 2026 - 22:15 hrs.

Ignacia "Nacha" Michelson se convirtió en la flamante ganadora del Miss Universo Santiago 2026, por lo que se encuentra más cerca de convertirse en la nueva Miss Chile y ser la sucesora de Inna Moll, para representar al país en la nueva edición del Miss Universo, que este año se realizará en Puerto Rico.

A través de su cuenta de Instagram, Michelson se tomó el tiempo de escribir un sentido mensaje a una de las personas más importantes de su vida: Jenny Díaz, su madre.

"Eres esa persona que nunca falla"

"Hoy quiero tomarme un momento para decir algo que a veces se nos queda corto con palabras, pero que siento con todo el corazón. Mamá, gracias. Gracias por estar siempre, incluso cuando no era fácil. Gracias por creer en mí cuando yo dudaba, por celebrar cada uno de mis triunfos como si fueran tuyos y por sostenerme en mis fracasos sin juzgar, solo con amor", partió señalando la Miss Universo Santiago 2026.

Luego, Nacha Michelson le expresó a su progenitora: "Gracias por tu paciencia, por tus consejos, por tus silencios que también enseñan, y por tu fuerza que tantas veces ha sido mi ejemplo. Eres esa persona que nunca falla, que siempre encuentra la manera de dar un poco más, incluso cuando ya ha dado todo".

"Si hoy soy quien soy, es en gran parte por ti. Por tu esfuerzo, por tus sacrificios, y por ese amor incondicional que me ha acompañado en cada paso. No hay palabras suficientes para describir lo importante que eres en mi vida, pero quiero que nunca lo olvides: te admiro, te respeto y te amo profundamente", agregó la también influencer.

La modelo cerró la dedicatoria a su madre con un "gracias por ser simplemente tú".

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