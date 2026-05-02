Nuevo temblor se registra en la zona centro-norte: Conoce el epicentro y la magnitud del sismo

02 may. 2026 - 21:16 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado, a las 20:51 horas, un temblor de magnitud 3.4 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 11 km al noroeste de Tongoy, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 34 km. Anteriormente, se registró un sismo en la misma zona.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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