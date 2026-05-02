EXCLUSIVO| Meganoticias muestra el momento exacto en que antisociales tomaron al jefe de la sucursal bancaria de Conchalí

02 may. 2026 - 21:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento intento de robo ocurrió en la mañana de este sábado en la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana, hecho que afectó a una sucursal bancaria de BancoEstado.

Los delincuentes usaron armas y overoles blancos para cometer el ilícito, pero no lograron concretar su tarea debido a la oportuna presencia policial, luego de que una trabajadora activara un botón de pánico desde su teléfono.

Según informó Carabineros, los hechos ocurrieron a las 8:20, momento en que personal de la sucursal bancaria estaba preparando la apertura de las puertas y fueron intimidados por seis sujetos, quienes estaban premunidos con armas de fuego y se transportaban en dos vehículos.

Meganoticias mostró en exclusivo el momento en que capturaron al gerente de la sucursal

Meganoticias tuvo acceso exclusivo a un registro de una cámara de seguridad en el que se puede ver el momento exacto en que los antisociales capturan al jefe de la sucursal bancaria en la vía pública.

En el registro audiovisual se puede ver cómo el hombre intenta huir de los delincuentes, sin embargo, terminó siendo atrapado por dos de los antisociales.

Sujetos huyeron en vehículos

Los delincuentes huyeron en los mismos dos vehículos. Uno fue abandonado en un supermercado de Conchalí, a unos cinco kilómetros del banco, y el otro fue dejado e incendiado en la comuna de Lo Espejo para eliminar evidencia.

Hasta el momento, no se ha logrado dar con el paradero de los delincuentes que participaron en este violento intento de robo en Conchalí.

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