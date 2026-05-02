Cuatro integrantes de una misma familia resultan heridos tras ataque a balazos en Coronel

02 may. 2026 - 19:25 hrs.

¿Qué pasó?

Una grave situación de violencia se registró durante la noche del viernes pasado en la comuna de Coronel, en la región del Biobío, donde cuatro integrantes de un mismo grupo familiar resultaron heridos tras un ataque armado ocurrido en las afueras de su vivienda.

El hecho se produjo cerca de las 22:00 horas en el sector Villa Los Jardines, específicamente en calle Augusto D’Halmar, donde desconocidos efectuaron disparos en al menos dos episodios consecutivos con pocos minutos de diferencia.

En el primer ataque, una joven de 18 años recibió un impacto balístico en la cabeza, permaneciendo en riesgo vital en el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción. En el mismo hecho, su pareja, un adolescente de 17 años, resultó herido con un disparo en la cadera.

Posteriormente, otros dos jóvenes, de 19 y 17 años, hermanos de la mujer afectada, también fueron alcanzados por disparos en un segundo incidente ocurrido en el mismo lugar.

¿Qué dijo Carabineros?

Desde Carabineros de Chile, el capitán de la Cuarta Comisaría de Coronel, Jonathan Bascuñán, explicó que ambos hechos presentan características similares. “Por lo que relata el testigo y las víctimas, se habría aproximado un vehículo y en las inmediaciones del domicilio efectuaron determinada cantidad de disparos, resultando lesionados”, indicó.

En relación con el segundo ataque, agregó que “el segundo incidente fue de las mismas características. Nuevamente, se acerca un vehículo y propinaron disparos a la vivienda”.

De acuerdo con los antecedentes, las víctimas registran antecedentes policiales, aunque no mantienen causas vigentes con la justicia.

Actualmente, Carabineros realiza patrullajes en el sector mientras se desarrollan diligencias investigativas. Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, con el objetivo de identificar y detener a los responsables de los ataques.

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