Balance carretero por fin de semana largo: Carabineros reporta cuatro fallecidos, 180 accidentes y 115 detenidos a nivel nacional

02 may. 2026 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

Gracias al feriado del Día Internacional de los Trabajadores, desde ayer viernes 1 de mayo el país está viviendo el segundo fin de semana largo que tendrá este año 2026.

Son tres días de descanso que generan un interés especial en lo que está pasando en las carreteras del país, por lo que Carabineros entregó esta jornada un completo reporte de la situación.

El general Victor Vielma, jefe de Zona Tránsito Carreteras y Seguridad Vial de la policía uniformada, detalló cuántos vehículos salieron de la capital, el balance de accidentes, los controles desarrollados y la cantidad de personas detenidas por diversas infracciones.

Cuatro fallecidos en lo que va del fin de semana

De entrada, el general informó que hasta hoy han sido 263.719 los vehículos que abandonaron la Región Metropolitana, controlando a más de 30 mil automovilistas a nivel nacional.

Por otro lado, se indicó que se han practicado 6.475 exámenes de alcotest y narcotest, lo que ha derivado en 115 detenidos: 97 detenidos por conducir bajo efectos del alcohol y 18 detenidos bajo efectos de la droga.

En cuanto a las infracciones, se han cursado más de 900 por exceso de velocidad, 4.411 por no uso de cinturón de seguridad y 179 por no uso de sistema de retención infantil.

Finalmente, se detalló que han existido un total de 180 siniestros viales en todo el país, lo que ha dejado a 102 lesionados de diversa consideración y el lamentable saldo de cuatro fallecidos: uno por atropello y tres por colisión.

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