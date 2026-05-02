Último despliegue: Armada de Estados Unidos confirma cuáles son los 14 buques que dará de baja este año

02 may. 2026 - 12:15 hrs.

La Armada de Estados Unidos confirmó su más reciente plan de reducción de flota, detallando los 14 buques que serán dados de baja durante el año fiscal en curso, un despliegue que forma parte de una estrategia más amplia de modernización, que busca retirar embarcaciones envejecidas o con problemas operativos para dar paso a unidades más avanzadas.

Según el cronograma oficial, los destinos de estos buques variarán: algunos serán reciclados o desmantelados, mientras que otros se reutilizarán como apoyo logístico o serán transferidos a la Administración Marítima de los Estados Unidos, encargada de gestionar la disposición final de embarcaciones militares, reseña Military Times.

¿Cuáles son los primeros en ser retirados?

Entre los principales retiros destacan tres submarinos: los de la clase Los Ángeles USS Newport News y USS Alexandria, así como el USS Georgia, de la clase Ohio. Estas unidades, con décadas de servicio, serán recicladas en línea con la transición hacia submarinos más modernos de la clase Virginia, considerados clave en la nueva estrategia naval estadounidense.

También figuran en la lista dos cruceros de misiles guiados de la clase Ticonderoga, el USS Shiloh y el USS Lake Erie, pioneros en el uso del sistema de combate AEGIS y además han sido fundamentales durante años, pero forman parte de un grupo que la Armada planea retirar completamente antes de 2027.

Armada de Estados Unidos

A ellos se suman el USS Germantown, buque de desembarco, y el USNS John Ericsson, que pasarán a servir como activos de apoyo logístico, utilizados principalmente para suministrar piezas y equipos a otras embarcaciones.

El plan incluye además el desmantelamiento del USS Fort Worth, un buque de combate litoral de la clase Freedom, afectado por fallas mecánicas y altos costos de mantenimiento, lo que ha acelerado su salida del servicio.

Finalmente, varios buques logísticos serán transferidos a la Administración Marítima, entre ellos el USNS Red Cloud, USNS Watkins, USNS Pomeroy, el USNS Vadm. KR Wheeler, y los petroleros USNS Pecos y USNS Big Horn.

Este movimiento refleja un cambio estructural en la flota naval estadounidense, orientado a optimizar recursos y fortalecer sus capacidades frente a los desafíos tecnológicos y estratégicos actuales.

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