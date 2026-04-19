El portaaviones USS Gerald R. Ford cumple 300 días en el mar: ostenta el despliegue más largo desde la guerra de Vietnam

19 abr. 2026 - 17:05 hrs.

El portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford cumple 300 días consecutivos en altamar, un hito operativo que representa el despliegue militar más extenso de una nave de Estados Unidos desde el fin de la Guerra de Vietnam.

La masiva embarcación de 100.000 toneladas rompió incluso todos los récords históricos modernos de la Marina, tras completar una misión global que abarca desde las costas de Venezuela hasta los frentes de combate en el Medio Oriente.

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¿Por qué el USS Gerald R. Ford es tan importante para la Marina?

El Ford representa la cúspide de la ingeniería militar estadounidense, pues opera como una base aérea móvil con 4.500 tripulantes. Su relevancia aumentó drásticamente en 2025 y 2026 al participar en una operación militar en el Mar Caribe, dirigida a capturar al líder venezolano Nicolás Maduro, según Interesting Engineering.

Foto: U.S. Navy

A su vez, hoy mantiene una presencia dominante en Medio Oriente tras cruzar el Canal de Suez para combatir en la guerra contra Irán. El portaaviones lidera el Grupo de Ataque que protege los intereses occidentales en el Mar Rojo, consolidándose como la herramienta de disuasión más poderosa del Pentágono actualmente.

Además, previo a su despliegue en aguas caribeñas y arábigas, ejecutó maniobras conjuntas con las fuerzas aéreas de Noruega, Alemania y Francia. Su capacidad para proyectar fuerza de forma inmediata en múltiples continentes reafirma la supremacía naval norteamericana frente a las crecientes amenazas de sus adversarios.

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¿Qué pasará con el Ford tras cumplir 300 días de despliegue?

Los altos mandos de la Marina prevén que el despliegue culmine a los 11 meses, permitiendo el retorno de la tripulación a casa a finales del próximo mayo. Una decisión impulsada por los retos que enfrenta el Grupo de Ataque, como un incendio en el área de lavandería del buque que lo obligó a parar en Croacia por reparaciones urgentes.

El Senador Tim Kaine advierte que este despliegue récord genera un impacto profundo en la salud mental de los marineros que permanecen lejos de sus hogares. Por ello, los líderes militares esperan que su puesto sea ocupado por el USS George H.W. Bush, el cual ya se encuentra frente a las costas de África con destino a Medio Oriente.

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Por su parte, el almirante Daryl Caudle aboga por reducir la dependencia de estos colosales portaaviones, sugiriendo el uso de naves más pequeñas y modernas en zonas de alto riesgo. Ahora que el Ford se prepara para finalizar su misión, los ingenieros evalúan el desgaste que sufrieron los sistemas críticos tras diez meses de lucha, reportó Military.

Foto: U.S. Navy

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