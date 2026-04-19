Refuerza capacidad antidrones: Ejército de EE.UU. acelera la adquisición de proyectiles explosivos de proximidad para aviación

19 abr. 2026 - 12:15 hrs.

El Ejército de Estados Unidos está acelerando la adquisición de proyectiles explosivos de proximidad, para aviación XM1225 (APEX) con el objetivo de reforzar la capacidad antidrones de sus helicópteros de ataque AH-64 Apache.

Esta decisión responde al creciente protagonismo de estas aeronaves como plataformas clave, para enfrentar amenazas aéreas no tripuladas, cada vez más frecuentes en los escenarios modernos de combate, reseña The War Zone.

Los nuevos proyectiles de 30 mm están diseñados para ser disparados desde el cañón M230 del Apache y representan una alternativa más económica y disponible frente a otros sistemas de defensa aérea.

¿Qué hacen tan especiales a estos proyectiles?

A diferencia de la munición convencional, que detona al impactar, el APEX explota al aproximarse a su objetivo, liberando una nube de metralla capaz de neutralizar drones pequeños y ágiles con mayor eficacia, una característica que adquiere especial importancia ante la dificultad de impactar directamente a este tipo de blancos.

La demanda de este tipo de munición ha llevado al Ejército a solicitar a su fabricante, Northrop Grumman, un incremento significativo en la producción. Según autoridades militares, inicialmente se contaba con unos 600 proyectiles, pero la empresa ya ha elevado su fabricación mensual a 1.000 unidades y podría escalarla hasta quintuplicar ese ritmo.

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Además de su función antidrones, los proyectiles APEX también pueden emplearse contra objetivos terrestres como personal expuesto, vehículos blindados ligeros y embarcaciones pequeñas, ofreciendo un efecto de área más amplio que la munición tradicional, ampliando la versatilidad del Apache en el campo de batalla sin requerir modificaciones en su sistema de armas ni en el control de tiro.

Las pruebas realizadas en diciembre de 2025 en el campo de pruebas de Yuma demostraron la eficacia de esta munición en enfrentamientos aire-aire contra drones a distintas distancias.

Con estos avances, el Ejército busca consolidar al Apache como una herramienta aún más precisa, letal y adaptada a las amenazas contemporáneas.

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