Guerra electrónica: nuevo dron con IA de Estados Unidos puede transportar 10 libras a más de 100 km durante 50 minutos

18 abr. 2026 - 15:05 hrs.

La industria militar de Estados Unidos lidera una revolución tecnológica diseñando armamento avanzado para dominar la guerra electrónica. Este hito se confirma con la fabricación del Mayhem 10, un dron con IA que cambia las tácticas de combate modernas.

Foto: AeroVironment

La empresa contratista AeroVironment presentó oficialmente este sistema táctico para superar las defensas enemigas operando silenciosamente. El vanguardista vehículo aéreo autónomo promete multiplicar el alcance letal de las tropas en tierra.

¿En qué consiste el nuevo dron Mayhem 10 de Estados Unidos?

Los operadores militares despliegan este equipo letal en solo cinco minutos desde vehículos aéreos, terrestres o marítimos. El poderoso aparato transporta hasta 10 libras de carga útil, volando ininterrumpidamente durante 50 minutos y a distancias superiores a 100 kilómetros en combate, indicó AeroVironment en un comunicado.

Foto: Defence Blog

Su diseño modular incluye una sección delantera extraíble que permite a las tropas cambiar rápidamente el armamento según la misión. Los soldados pueden adaptar el equipo velozmente para tareas de vigilancia, reconocimiento táctico, operaciones de señuelo, retransmisión de comunicaciones o ataques de precisión.

Los comandantes controlan esta letal maquinaria bélica utilizando el avanzado mando Tomahawk Grip y redes seguras que resisten potentes interferencias. La inteligencia artificial integrada le permite volar en solitario o coordinar ataques en enjambre para saturar completamente las robustas defensas antiaéreas de los adversarios.

¿Por qué es importante su desarrollo?

El Pentágono busca acelerar el uso de estos sistemas para mejorar significativamente la supervivencia de sus soldados. Esta tecnología permite a las fuerzas armadas atacar objetivos enemigos fuertemente protegidos sin arriesgar vidas humanas ni exponer valiosas plataformas aéreas en fuego cruzado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AV (@aerovironmentinc)

El fabricante preparó sus instalaciones para fabricar hasta 240 unidades cada mes. Además, este año iniciará la primera fase de producción para satisfacer la creciente demanda de armamento descentralizado que requiere el Ejército estadounidense actualmente, reseñó Interesting Engineering.

Todo sobre Tecnología