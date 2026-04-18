Vuelve la tensión en Medio Oriente: Irán atacó un barco petrolero y afirma que cerró nuevamente el estrecho de Ormuz

18 abr. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Lanchas rápidas iraníes abrieron fuego este sábado contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, informó la agencia británica de seguridad marítima, después de que el ejército iraní anunció el nuevo cierre de esa ruta de navegación.

El capitán del petrolero informó que había sido interceptado a 37 kilómetros al noreste de Omán por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica.

Sin ningún aviso por radio, las embarcaciones "abrieron fuego contra el petrolero", indicó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido en un comunicado en línea, donde añadió que la tripulación está a salvo.

Irán afirma haber cerrado nuevamente el estrecho de Ormuz

Por otro lado, el comando central militar de Irán anunció que reanudará la "gestión estricta" del estrecho de Ormuz, revirtiendo una decisión anterior de desbloquear esa vía estratégica como parte de las negociaciones con Estados Unidos.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, el cuartel general señaló que Washington había incumplido una promesa al mantener su bloqueo a barcos que navegan hacia y desde puertos iraníes.

Mientras Estados Unidos no restaure la libertad de movimiento para todos los buques que visiten Irán, "la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada", indicó el mando militar en su comunicado.

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