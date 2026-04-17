Trump asegura que no hay "puntos conflictivos" para acuerdo de paz con Irán tras reapertura del estrecho de Ormuz

17 abr. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que no existen “puntos conflictivos” para concretar un acuerdo de paz con Irán, en medio de señales de distensión en Oriente Medio tras la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

El conflicto se inició el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, lo que derivó en una respuesta con misiles y drones en el Golfo, además del cierre de esta ruta clave para el transporte de hidrocarburos.

Trump esperanzado en un acuerdo con Irán

“Estamos muy cerca de lograr un acuerdo”, declaró Trump en conversación telefónica con la agencia AFP. Consultado sobre eventuales diferencias pendientes, aseguró: “No hay puntos conflictivos, en absoluto”.

En paralelo, Irán anunció que el estrecho de Ormuz quedó “totalmente abierto” al tránsito de buques comerciales, en línea con el inicio de una tregua de 10 días en Líbano entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá.

“Yo no procedo de esa manera; yo lo quiero por escrito”, añadió Trump al ser consultado sobre por qué aún no oficializa el acuerdo con Teherán.

El canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó en la red social X que “el paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego”. El anuncio provocó una caída cercana al 10% en el precio del petróleo y un repunte en las bolsas europeas.

Pese a los avances, Trump advirtió que el bloqueo naval contra Irán se mantendrá vigente hasta cerrar completamente el acuerdo. “El bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor (…) hasta el momento en que nuestra transacción con Irán esté completada al 100%”, señaló.

Irán niega entrega de uranio enriquecido

No obstante, persisten diferencias. Mientras Trump aseguró que Irán entregaría su uranio altamente enriquecido, el gobierno iraní lo descartó. “El uranio enriquecido de Irán no va a ser trasladado a ningún lugar”, afirmó el portavoz Esmail Baqai.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que la ofensiva contra Hezbolá no ha terminado, aunque Trump aseguró que Estados Unidos impedirá nuevos bombardeos.

La tregua, sin embargo, sigue siendo frágil: Israel se reserva acciones preventivas y Hezbolá advirtió que mantiene el “dedo en el gatillo” ante posibles violaciones.

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