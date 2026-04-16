Nostradamus chino: profesor Xueqin Jiang revela escalofriante pronóstico sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán

16 abr. 2026 - 12:15 hrs.

El conocido como “Nostradamus chino” reveló nuevas predicciones respecto al conflicto entre Estados Unidos e Irán, despertando el interés de millones de internautas.

Por medio de su canal en YouTube, denominado Predictive History, que actualmente cuenta con 2,3 millones de suscriptores, el profesor Xueqin Jiang comparte sus pronósticos respecto temas cruciales para la geopolítica mundial.

En el pasado, se hizo viral por predecir la victoria de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y el inicio de un conflicto bélico entre las tropas americanas e Irán.

Ahora vuelve a despertar la curiosidad de sus seguidores, revelando precisiones que, de convertirse en realidades, podrían llegar a cambiarlo todo.

¿Qué fue lo que dijo el Nostradamus chino?

“Recuerden, esta guerra en Irán no va a terminar. De hecho, mucha gente cree que apenas está empezando a intensificarse", expresó Jiang a través de un video publicado a inicios del mes de abril.

Bajo el título de “El orden mundial de Trump" señaló que hay rumores de que el presidente de Estados Unidos ya habría autorizado “el uso de fuerzas terrestres”. En consecuencia, advirtió que “podríamos ver una invasión de Irán este mismo fin de semana, pero sin duda alguna este mismo mes".

El panorama de Estados Unidos en Medio Oriente

En su alocución, el académico chino identificó montañas y desiertos iraníes que serían cruciales en estas operaciones y puntualizó que hay muchas conversaciones sobre lo que las fuerzas americanas plantean hacer en Medio Oriente.

“No solo han enviado 50.000 soldados a Oriente Medio, sino que también se están preparando para movilizar a las reservas. Esto da la impresión de que Estados Unidos se está preparando para una guerra total". Añadió que, ante una invasión terrestre, el Ejército de Trump tendría las de perder y, en ese caso, “el imperio estadounidense desaparecería”.

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