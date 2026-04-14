Descubren un extraño pulpo en aguas de Chile: "Salió un pulpo con características que no coincidían con las especies conocidas"

14 abr. 2026 - 18:52 hrs.

Para el clásico tango "Volver", veinte años no es nada. Pero, para la ciencia, en especial la biología marina, diecinueve años fueron sumamente productivos para analizar un extraño pulpo encontrado en aguas de Chile.

El descubrimiento ocurrió en 2007 y lo logró el oceanógrafo uruguayo Javier Sellanes, quien, se afirma, tenía, para ese momento, cuatro años explorando el fondo marino del margen continental de Chile.

Ese día, el esfuerzo fue premiado: cuando arrastraba una red por el lecho marino: “salió un pulpo con características que no coincidían con las especies conocidas”, indican en el site Mongabay.

El ejemplar fue localizado al norte de la isla Mocha, en la zona central del país.

“Cuando sacas muestras a esas profundidades y en áreas del mundo tan poco estudiadas como Chile o Perú, lo que sacas tiene un potencial muy alto de ser nuevo para la ciencia”, expresa Sellanes.

El extraño pulpo pertenece al género Graneledone distribuidos en diferentes océanos del planeta.

Para el 2007 se conocían diez especies de este género.

Sin embargo, la experiencia de Sellanes lo llevó a pensar en una posibilidad: ¿será esta una nueva especie del género Graneledone? Otros investigadores lo sospechaban también.

La investigación fue ardua. Los análisis genéticos confirmaron que, “la nueva especie de pulpo que habita entre el norte de las aguas peruanas y el sur de Chile”, se trata de una nueva especie. El anuncio al mundo se hizo en febrero de este 2026.

Cecilia Pardo-Gandarillas y Christian Ibáñez, académicos de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello, “destacan el valor de la taxonomía integrativa –la que combina el estudio morfológico con los datos moleculares o de ADN– para resolver los límites entre especies del género Graneledone”.

“Con estas dos herramientas pudimos indicar que estamos frente a una nueva especie”, celebra Pardo-Gandarillas.

El pulpo Graneledone sellanesi

El pulpo lleva hoy el nombre de su descubridor: Graneledone sellanesi. En El Mostrador citan a los expertos: “En Graneledone sellanesi, su patrón es particular y distintivo. Pero lo más revelador fue el número y la ordenación de las ventosas, un rasgo clave que permitió reconocerlo como una especie diferente y nueva para la ciencia”.

Desde el Schmidt Ocean Institute señalan que el pulpo, de ojos grandes, es de tamaño mediano y carece de un saco de tinta.

El hallazgo se publicó en la revista Journal of Marine Science and Engineering.

Honor al descubridor

Este pulpo fue nombrado Graneledone sellanesi en honor a Javier Sellanes, académico de la Universidad Católica del Norte e investigador del Instituto Milenio de Oceanografía.

“Estamos contribuyendo al conocimiento científico de nuestro planeta (…) Le dedicamos el nombre a Javier Sellanes por su trabajo y por todo el conocimiento que ha entregado”, cuenta Pardo-Gandarillas.



Sellanes, estudioso de los moluscos en Chile, expresa sobre el “pulpo chileno” Graneledone sellanesi: “Es un honor que te dediquen una especie”.

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