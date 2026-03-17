Gobierno retira más de 40 decretos ambientales: Entre ellos la protección a Ranita de Darwin y Pingüino de Humboldt

17 mar. 2026 - 14:25 hrs.

El Subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial Barros, comunicó formalmente a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, la decisión de retirar del trámite de toma de razón de 43 decretos supremos del Ministerio del Medio Ambiente.

La medida abarca normativas dictadas entre 2023 y 2026 en materias de calidad del aire, biodiversidad, áreas protegidas y cambio climático.

El retiro del trámite de toma de razón es un procedimiento administrativo mediante el cual el ministerio emisor solicita a la Contraloría General de la República que suspenda temporalmente la revisión de legalidad de un decreto supremo. Esta acción puede obedecer a la necesidad de corregir, reformular o actualizar el texto normativo antes de que sea examinado por el órgano contralor.

Entre los decretos más relevantes se encuentran los que creaban nuevas áreas silvestres protegidas, todas ubicadas en zonas de alto valor ecológico. Estos instrumentos formaban parte de la política del pasado gobierno de ampliar la red del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

Uno de los decretos con mayor resonancia científica es el que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las Ranitas de Darwin (Rhinoderma darwinii y Rhinoderma rufum). Esta especie, endémica del bosque templado del sur de Chile y Argentina, es considerada uno de los anfibios más amenazados del planeta.

La ranita de Darwin fue descubierta por el naturalista Charles Darwin durante su expedición en el Beagle en 1834, en las costas de Chiloé. Se caracteriza por su extraordinario sistema reproductivo: el macho incuba los huevos en su saco vocal hasta que las crías completan su metamorfosis. La especie norteña, Rhinoderma rufum, no ha sido avistada desde la década de 1980 y probablemente ya se encuentre extinta.

El principal factor de amenaza para estas especies es el hongo quítrido Batrachochytrium dendrobatidis, causante de la quitridiomicosis, enfermedad que ha devastado poblaciones de anfibios en todo el mundo. La destrucción y fragmentación del bosque nativo del sur de Chile también representa una amenaza crítica para su hábitat.

Pingüino de Humboldt: nuevo Monumento Natural

El D.S. N° 13/2026 declara Monumento Natural de especie al Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), otorgando la máxima categoría de protección individual a esta especie en Chile. El pingüino de Humboldt habita las costas del océano Pacífico de Chile y Perú, y su nombre honra la corriente oceánica fría que baña esas costas.

Esta especie figura en la lista roja de la UICN como Vulnerable, con una tendencia poblacional a la disminución. Las amenazas que enfrenta incluyen la captura incidental en redes de pesca, la contaminación marina, la escasez de alimento asociada a eventos El Niño y la perturbación humana en sus colonias de nidificación en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

Calidad del aire y emisiones industriales

Varios decretos apuntan a regular las emisiones de contaminantes atmosféricos. El D.S. N° 3/2026 establece la Norma Primaria de Calidad del Aire para Material Particulado Fino MP 2.5, uno de los contaminantes más dañinos para la salud humana por su capacidad de penetrar profundamente en el sistema respiratorio. El D.S. N° 43/2025 complementa esto con la Norma Primaria de Calidad del Aire para Plomo.

El D.S. N° 32/2025 establece una Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico, de particular relevancia para las regiones mineras del norte del país. Para las ciudades del sur, el D.S. N° 3/2025 fija el Plan de Descontaminación Atmosférica para Puerto Aysén, mientras que el D.S. N° 12/2025 aprueba un plan de descontaminación por clorofila y fósforo disuelto para la cuenca del Lago Villarrica.

Implementación de la Ley de Biodiversidad N° 21.600

Una parte significativa de los decretos retirados corresponde a reglamentos necesarios para la implementación de la Ley N° 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Esta ley, promulgada en 2023, representa la mayor reforma en materia de conservación de la naturaleza en la historia de Chile.

Entre los reglamentos destacan el de Compensaciones de Biodiversidad (D.S. N° 23/2025), el de Contratos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (D.S. N° 49/2025), el que regula las Especies Exóticas Invasoras (D.S. N° 48/2025) y el de Clasificación de Ecosistemas según Estado de Conservación (D.S. N° 35/2025), fundamental para identificar y proteger los ecosistemas más amenazados del país.

Listado completo de decretos supremos retirados