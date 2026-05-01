"Cuidar tu cuerpo y salud es cuidar tu alma": Denise Rosenthal impacta a las redes con su increíble transformación física

01 may. 2026 - 17:15 hrs.

La cantante nacional Denise Rosenthal deslumbró a sus seguidores de Instagram al mostrar parte de su rutina de ejercicios y la tonificada figura que ha conseguido gracias a esto en el último tiempo. El notorio cambio de la artista le valió varios elogios de sus fans.

"Cuidar tu cuerpo y salud es cuidar tu alma"

A través de sus historias, la intérprete de "Luz en equilibrio" publicó dos videos en los que mostró parte de su entrenamiento y la figura que le ha dado la constancia de querer cuidar su cuerpo y salud.

En uno de los registros se ve a la artista posando frente a un espejo y dejando impactado a varios con el reflejo de su espalda: "No sé, yo encuentro que mi espalda está con todo", escribió.

Pero eso no fue todo, ya que más tarde la artista publicó un segundo video en el cual se hacen notar aún más los músculos que ha logrado tras comenzar a entrenar con mayor dedicación.

"La motivación que necesitas para atreverte a empezar o animarte a seguir. Cuidar tu cuerpo y salud es cuidar tu alma", sostuvo en dicha historia.

Los seguidores de la cantante valoraron positivamente no solo su cambio físico, sino también el mensaje que hay detrás de esto: el amor propio y el cuidado de la salud física y mental.

Además, en las historias hubo un detalle que no pasó desapercibido, ya que en una de las historias Denise etiquetó al gimnasio Inprov, el cual fue cofundado por su actual pareja: Mauricio Noval.

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