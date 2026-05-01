"El show de marionetas más grande del mundo": 31 Minutos reúne a más de 230 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México

01 may. 2026 - 08:47 hrs.

Ayer jueves por la noche, 31 Minutos marcó un hito al desarrollar con éxito un multitudinario show con más de 230.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México, la icónica plaza principal de la capital azteca.

"El show de marionetas más grande del mundo"

El masivo concierto de Tulio, Bodoque, Patana y compañía se dio en el marco del Día del Niño, ocasión que en México se celebra el día 30 de abril.

Fue así como miles de personas abarrotaron el epicentro de la Ciudad de México para presenciar y cantar a todo pulmón con los éxitos del programa chileno que es todo un ícono en esas tierras.

"¡Bailamos sin César y cantamos hasta quedar sin voz! Ver a Tulio, Bodoque y a toda la banda en el corazón de nuestra ciudad fue una verdadera nota verde. Un pedacito de nuestra historia se queda hoy en el Zócalo", escribió la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en su cuenta de X (Twitter).

"Más de 230 mil personas disfrutamos y cantamos en el Zócalo de la Ciudad de México con el show de marionetas más grande del mundo, 31 Minutos", escribió por su parte en la misma red social la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada.

Previamente, Brugada compartió un video del espectáculo, en el cual se muestran tomas aéreas de la gran cantidad de personas que llegaron a disfrutar con los éxitos de la agrupación nacional.

Revisa el registro del show de 31 Minutos en México

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