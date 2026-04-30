Valeria Ortega empezó el proceso de mudanza a su casa en Inglaterra: Fue construida en 1930

30 abr. 2026 - 10:24 hrs.

Tras ocho meses de haberse mudado a Shrewsbury, Inglaterra, para estar cerca de la familia de su esposo, Jonathan Lawn, Valeria Ortega ha iniciado la etapa de instalación en su nueva propiedad.

La búsqueda de esta vivienda fue un proceso complejo, ya que debía cumplir con requisitos específicos de ubicación, como la cercanía a colegios, al centro de la ciudad, al trabajo de Lawn y a la residencia de sus suegros.

¿Como es su nueva casa?

A finales del año pasado lograron comprar una casa que fue construida en 1930 y cuenta con tres niveles, cuatro habitaciones, diversas áreas comunes como living y comedor, además de un extenso jardín con huerta e invernadero.

Esta semana Ortega comenzó formalmente el proceso de mudanza luego de recibir los contenedores que transportaban sus pertenencias desde Chile. En paralelo, se mantiene al frente de la remodelación del inmueble debido a que sus suegros y esposo se encuentran fuera de la ciudad.

La mudanza de Vale Ortega

En sus redes sociales, la comunicadora ha estado compartiendo lo que ha sido el proceso de remodelación y cambio a su nueva casa. A través de historias ha mostrado algunos registros y espacios del inmueble.

Casa en Inglaterra de Valeria Ortega. Instagram

Asimismo, reveló detalles en entrevista con LUN y mencionó que la propiedad está siendo intervenida por un equipo de especialistas que trabajan en la actualización de los sistemas básicos de la vivienda, tales como las redes de electricidad, gas y otros cambios.

"Están haciendo una oficina en el garaje. Tienen que cambiar las ventanas porque no sirven para lo que nosotros queríamos. En los baños tuvimos que cambiar la ducha, los azulejos y los pisos de madera porque algunas partes estaban podridas", contó.

"Lo estoy manejando con relajo"

A pesar de estar sola con sus dos hijos durante la descarga de sus bienes, Ortega manifiesta llevar la situación con tranquilidad, aprovechando que no tienen una fecha límite para abandonar su residencia temporal.

"Ahora, que justo estoy sola con los niños, llegaron los camiones. Si tuviera más manos ayudando, obviamente sería más fácil, pero me lo estoy tomando con relajo, considerando que no tenemos apuro", declaró a LUN.

Casa en Inglaterra de Valeria Ortega. Instagram

Todo sobre Famosos chilenos