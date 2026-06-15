Muerte del "Niño Guerrero": EEUU difunde imágenes del momento exacto en que atacan al líder del Tren de Aragua

15 jun. 2026 - 09:52 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno de Estados Unidos confirmó el viernes la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido como "Niño Guerrero", considerado el máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua.

La acción fue anunciada a través de la red social Truth Social, donde además se difundió un video que muestra el momento del ataque. En las imágenes se observa cómo un proyectil impacta el objetivo, provocando una gran explosión que habría acabado con la vida del líder criminal venezolano.

El video que mostró el ataque

El registro audiovisual compartido por Trump muestra el instante en que un artefacto impacta una estructura donde presuntamente se encontraba Guerrero.

Tras el impacto, una intensa explosión consume el lugar, en una escena que el mandatario estadounidense presentó como prueba del operativo realizado por las fuerzas militares de su país.

Desde Washington señalaron que el líder del Tren de Aragua fue "eliminado con éxito" durante la ofensiva. El Pentágono confirmó posteriormente que Guerrero murió en el ataque, llevado a cabo días antes del anuncio oficial.

Un golpe a la estructura del Tren de Aragua

La muerte del "Niño Guerrero" se enmarca dentro de la estrategia de seguridad impulsada por la administración Trump para combatir organizaciones criminales transnacionales.

Estados Unidos había catalogado previamente al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera y mantenía una recompensa millonaria por información que permitiera capturar a su máximo líder.

Guerrero permanecía prófugo desde 2023, tras escapar durante un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada el principal bastión de la organización.

Bajo su liderazgo, el Tren de Aragua logró expandir sus actividades ilícitas a diversos países de la región, siendo vinculado a delitos como narcotráfico, extorsión, trata de personas y homicidios.

Con esta operación, Estados Unidos asegura haber neutralizado a uno de los criminales más buscados de Sudamérica y a la principal figura detrás de la organización criminal nacida en Venezuela.