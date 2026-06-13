Tren de Aragua en Chile: Análisis detallado de la operación en el país y su estructura criminal

13 jun. 2026 - 09:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Tren de Aragua, una organización criminal venezolana, ha extendido su operación en Chile, especialmente en Santiago.

La investigación revela que figuras claves, como Larry Changa y Carlos González Vaca, han tenido roles importantes en la estructura local.

La organización opera mediante subcontratación de delitos como extorsión y secuestro, con facciones activas en comunas como Estación Central y Maipú.

Además, se destaca la conexión directa entre líderes en prisión y operadores en Chile, evidenciando una red compleja y horizontal.

La operación Tokio y la incautación de grandes sumas de dinero reflejan la magnitud de esta red criminal en el país.

Conoce detalles sobre cómo opera esta organización criminal, que tenía un domicilio muy cerca del Palacio de La Moneda.

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