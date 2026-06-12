Donald Trump anuncia la muerte del "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua

12 jun. 2026 - 21:33 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció durante la noche de este viernes la muerte de Héctor Guerrero, conocido como el "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua.

¿Qué dijo Trump?

A través de Truth Social, el mandatario dijo que "Estados Unidos ejecutó un ataque cinético, rápido y letal para eliminar con éxito al Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta".

"Antes de que yo regresara al cargo, Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad. Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas, incluyendo a la pequeña Jocelyn Nungaray, de 12 años, a Laken Reilly, de 22, y a muchísimas otras personas", indicó.

De acuerdo a lo anterior, destacó que "con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos. Al inicio de mi administración, cumplí mi promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales y declarar la guerra a los cárteles, quienes durante mucho tiempo han estado combatiendo a nuestros ciudadanos, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva".

"Esta acción se coordinó estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes mantenemos una excelente relación. Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen", añadió.

¿Quién era el "Niño Guerrero"?

Héctor Guerrero, alias "Niño Guerrero", fue el líder máximo y cerebro estratégico del Tren de Aragua, la organización criminal transnacional más poderosa de origen venezolano.

Nacido en Maracay en 1983, inició su carrera delictiva a principios de los 2000 con microtráfico y el asesinato de policías.

Su verdadero poder se consolidó de forma insólita dentro de la prisión de Tocorón; desde allí, bajo la figura de "pran" (líder carcelario), transformó un sindicato penitenciario en un imperio criminal con miles de miembros distribuidos por varios países de Sudamérica y el norte del continente, financiando una vida de lujos extremos que incluía discotecas, piscinas y un zoológico privado dentro del penal.

Guerrero fue descrito como un líder de personalidad autocrática y calculadora, que vestía de forma impecable y prefería proyectar la imagen de un gerente o administrador de bajo perfil. Su principal habilidad fue la expansión estratégica a través de franquicias criminales, negociando y cooptando bandas locales en el extranjero para controlar mercados como la extorsión, el tráfico de personas, los homicidios y el narcotráfico.

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