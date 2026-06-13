Ministro de Seguridad por muerte de líder del Tren de Aragua: "Es un golpe relevante contra una organización criminal"

13 jun. 2026 - 08:49 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la eliminación de Héctor Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", máximo líder de la organización criminal "Tren de Aragua", durante una operación militar conjunta entre el Comando Sur estadounidense y las Fuerzas Armadas de Venezuela.

"La baja de Héctor Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, es un golpe relevante contra una organización criminal que ha extendido su violencia por distintos países del continente", señaló el ministro en su cuenta de X.

"Es especialmente esperanzadora la colaboración informada entre Estados Unidos y las autoridades venezolanas. Esta acción se suma a los importantes golpes que nuestras instituciones han propinado al Tren de Aragua en Chile durante las últimas semanas", añadió.

"La caída de un líder no significa el fin de una organización como esta. Por eso seguiremos coordinando a todo el sistema de seguridad detrás de sus células y cada uno de sus integrantes, fortaleciendo la cooperación internacional y la acción coordinada del Estado", cerró el ministro.

La muerte del líder criminal fue anunciada por el presidente Donald Trump: "Bajo mis órdenes, el Comando Sur de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta".

"Al inicio de mi mandato, cumplí mi promesa de designar a Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, deportar a miles de criminales malvados y declarar la guerra a los carteles, que llevan mucho tiempo librando una guerra contra nuestros ciudadanos, mientras que líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva", añadió Trump.

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